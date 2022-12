Titejevi umetniki v Katarju hodijo po poti, ki so jo tlakovali v Rusiji

V nadaljevanju preberite:

Pred štirimi leti so si Brazilci v skoraj identični skupini – namesto Kameruna je bila njihova tekmica Kostarika – zagotovili napredovanje v izločilne boje svetovnega prvenstva šele v zadnjem kolu z zmago nad Srbijo. Letos so svoj prvi cilj dosegli že v dveh nastopih in hkrati razveselili ljubitelje nogometa s privlačno igro. Njihov selektor Tite mora zato miriti prezgodnjo evforijo med rojaki, hkrati pa zagotavlja, da ima njegovo moštvo vse možnosti za visoko uvrstitev.

Adenor Leonardo Bacchi ali profesor Tite, kot ga imenujejo člani reprezentančnega štaba, je prepričan, da imajo petkratni svetovni prvaki povsem drugačno izhodišče kot pred štirimi leti v Rusiji. V Katarju še niso prejeli gola, Srbijo so ugnali z 2:0, Švico z 1:0 brez svoje ikone Neymarja. Kako so zapolnili vrzel? V čem se selektor strinja s svojim glavnim zvezdnikom glede Casemira? Kaj o Titeju pravi Richarlison? Zakaj je ob selektorju na klopi njegov sin?