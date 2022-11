Jan Oblak in Benjamin Šeško pod taktirko Luke Modrića

Sloviti italijanski športni dnevnik La Gazzetta Dello Sport o svojih nogometaših s svetovnega prvenstva v Katarju ne more poročati. Zato pa o drugih reprezentancah in tudi o tistih, ki jih prav tako ni in jih nikoli več ne bo. Pri rožnatem časniku so se poigrali z najboljšo enajsterico države, ki je ni več in bi bila med favoriti mundiala. To je nekdanja Jugoslavija.

Jan Oblak je nesporna št. 1. FOTO: Susana Vera/Reuters

Iz slovenskega zornega kota je zelo zanimiva in izkazuje tudi spoštovanje do naših najboljših nogometašev. Gazzetta je v vrata postavila Jana Oblaka, a presenetila je z izbiro enega od treh napadalcev. Čeprav se še ni povsem uveljavil v najmočnejši konkurenci, je v Benjaminu Šešku videla napadalca, ki je dovršen v igri z nogo in bi v paru s Srbom Dušanom Vlahovićem predstavljal vznemirljiv napadalni dvojec, okoli katerega bi se iskrilo.

Vodja te enajsterice bi bil kdo drug kot Luka Modrić.

Idealnih enajst po izboru La Gazzetta Dello Sport: Oblak (Slovenija); Milenković (Srbija), Rrahmani (Kosovo), Kolašinac (BiH), Sosa (Hrvaška); Milinković-Savić (Srbija), Brozović, Modrić (oba Hrvaška), Šeško (Slovenija), Vlahović (Srbija), Perišić (Hrvaška).