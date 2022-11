Kaj pravijo stavnice: katera reprezentanca bo slavila v Katarju?

Svetovno prvenstvo v Katarju je posebno v več pogledih. Glavna posebnost je koledarska umestitev tekmovanja, ki navadno poteka v poletnih mesecih. Organizatorji so zaradi ekstremnih vremenskih razmer tokrat naredili izjemo – v Katarju so namreč poletne temperature preveč skrajne, da bi lahko izvedli varno tekmovanje (temperature tudi do 50 stopinj Celzija in visoka vlaga). Jesen je temperaturno bolj prijazna, a kljub temu bodo klimatske naprave na polno delovale na vsakem koraku – tudi znotraj nogometnega prizorišča.

Zanimiva je tudi sama infrastruktura prvenstva, saj bodo tekme na zgolj osmih stadionih, kar je v primerjavi s prejšnjimi prvenstvi malo. Bodo pa zato stadioni resnično nekaj posebnega, saj je kar sedem popolnoma novih in, kot obljubljajo organizatorji, vrhunsko in sodobno opremljenih. To bo tudi najdražje prvenstvo do zdaj – ocenjuje se, da je Katar vložil že 200 milijard dolarjev samo za gradnjo infrastrukture (stadioni, cestne povezave, hoteli …).

Nedvomno bo to prvenstvo različnih presežkov. Vendar glavno vprašanje, ki si ga zastavljajo številni nogometni navdušenci po vsem svetu, je samo eno: katera reprezentanca bo na koncu slavila?

Prvenstvo velikih titanov in velikih poražencev, ki so ostali doma

Prvenstvo v Katarju bo posebno tudi z vidika tekmovanja oziroma reprezentančnih dvobojev. Tako bomo po vsej verjetnosti doživeli zadnji reprezentančni spopad dveh največjih v svoji generaciji. Nogometna veterana Cristiano Ronaldo in Lionel Messi bosta skušala pripeljati svojo ekipo do vrha – to bi bila prva zmaga Portugalske na svetovnem prvenstvu in tretja za Argentino. Pokal s svetovnega prvenstva je tudi lovorika, ki obema manjka v njuni bogati zbirki nogometnih dosežkov.

Zanimivi so tudi nekateri denarni izračuni posameznih reprezentanc. Po podatkih o tržni vrednosti igralcev, ki jih je pridobil Transfermarkt, bo najdragocenejša ekipa na svetovnem prvenstvu angleška. Trije levi imajo več igralcev, ki so vredni 80 milijonov evrov ali več, vključno s Harryjem Kanom, Philom Fodenom in Jadonom Sanchem, njihova skupna vrednost pa znaša 1,35 milijarde evrov.

Naslednja najdragocenejša ekipa je francoska, predvsem zaradi igralcev, kot so Kylian Mbappe, Christopher Nkunku, Raphael Varane, Kingsley Coman in Jules Kounde.

Zelo visoko na stavnih lestvicah so se znašle tudi nekatere favoritke, ki pa v svojem nogometnem repertoarju nimajo še nobene zmage s svetovnih prvenstev: Nizozemska, Portugalska, Belgija in Danska

Bo pa to tudi prvenstvo presenetljivih odsotnosti. Na nogometnih zelenicah v Katarju tako poleg slovenske reprezentance ne bomo spremljali kar nekaj uspešnih držav, med njimi tudi štirikratnih prvakov Italijanov, ki so tudi aktualni evropski prvaki. Omeniti velja še Čile, Kolumbijo, Švedsko in Norveško, ki bodo tekme spremljali samo iz daljave.

Toda kljub temu se obeta prava nogometna poslastica, saj se bodo na prestižnem prizorišču na Bližnjem vzhodu pomerili največji, kar jih premore svetovni nogomet. Dejstvo je jasno: v nogometu lahko vedno računamo na kakšna presenečenja.

Favoriti so jasni, kaj pa kakšno presenečenje?

Če upoštevamo lestvico stavnic, velikih presenečenj ni pričakovati. Največ možnosti za zmago imajo veliki trije: Brazilija, Francija in Anglija. Sledijo jim Argentina, Španija in Nemčija. Vseh šest se lahko že pohvali z vsaj enim osvojenim prvenstvom, največ jih ima v svoji zbirki Brazilija (5), sledi ji Nemčija s štirimi zmagami, Argentina in Francija z dvema ter Anglija in Španija s samo eno zmago.

Zelo visoko na stavnih lestvicah so se znašle tudi nekatere favoritke, ki pa v svojem nogometnem repertoarju nimajo še nobene zmage s svetovnih prvenstev: Nizozemska, Portugalska, Belgija in Danska. Hrvaška, sicer velika finalistka z zadnjega prvenstva v Rusiji, ne velja za kakšno veliko favoritko, prav tako ne Urugvaj, ki je sicer na prvenstvih zmagal že dvakrat.

Tudi domača reprezentanca Katar ne kotira prav visoko, na dnu pričakovanj pa so se znašle še Iran, Kostarika in Savdska Arabija.

Skupine na svetovnem prvenstvu.

Kaj pravi zgodovina? To so vsi zmagovalci svetovnih prvenstev: 2018: Francija

2014: Nemčija

2010: Španija

2006: Italija

2002: Brazilija

1998: Francija

1994: Brazilija

1990: Nemčija

1986: Argentina

1982: Italija

1978: Argentina

1974: Nemčija

1970: Brazilija

1966: Anglija

1962: Brazilija

1958: Brazilija

1954: Nemčija

1950: Urugvaj

1938: Italija

1934: Italija

1930: Urugvaj Kdo bo zmagal letos?

