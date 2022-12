Konec skrivalnic v Katarju, zdaj zgolj še na vse ali nič

Nizozemci in Američani bodo tekmo začeli ob 16. uri v Al Rayyanu, drugi sobotni dvoboj pa bosta v neposredni bližini v Dohi odigrali Argentina in Avstralija. Na obeh tekmah je na papirju favorit jasen. Nizozemci so se s prvega mesta v skupini A prebili v izločilne boje, vendar pustili mešan vtis glede same igre, z velikimi težavami so premagali Senegal, igrali neodločeno z Ekvadorjem in malce bolj suvereno odpravili Katar.

Američani so po drugi strani pokazali drugačno, bolj poletno igro, a strokovnjaki menijo, da bo njihova prava moč prišla do izraza na SP 2026, ki ga bodo ZDA gostile skupaj z Mehiko in Kanado. Američani so sicer v skupini B s petimi točkami osvojili drugo mesto za Anglijo, prehiteli pa Iran in Wales.

Argentina je v boju z Avstralci v vlogi še večjega favorita, nenazadnje je s številnimi zvezdniki ob Lionelu Messiju pred SP veljala za enega glavnih favoritov za končno zmago. V Katarju pa na prvih dveh tekmah ni prepričala, posebej velja omeniti poraz proti Savdski Arabiji, je pa precej več pokazala na zadnji tekmi ob zmagi proti Poljski, s katero si je zagotovila prvo mesto v skupini C.

Avstralci so s čvrsto, borbeno in kolektivno predstavo presenetili v skupini D, kjer so na drugem mestu zbrali šest točk, toliko kot zmagovalka skupine Francija, osmino finala so si zagotovili z zmago proti enemu razočaranj prvenstva Danski v zadnjem kolu predtekmovanja.

Sicer pa so znani tudi preostali pari osmine finala. V nedeljo bosta tekmi Francija – Poljska in Anglija – Senegal, v ponedeljek Japonska – Hrvaška in Južna Koreja – Brazilija, v torek pa še Maroko – Španija in Portugalska – Švica.