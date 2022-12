Kylian Mbappe mora še dokazati, da je dozorel

V nadaljevanju preberite:

»Gary Lineker nima več prav. Nogomet ni več zgolj igra, ki se konča z zmago Nemčije,« svojo tokratno kolumno začenja Philipp Lahm, dolgoletni branilec Bayerna in nemške reprezentance, ki je seciral polom rojakov na drugem zaporednem mundialu in kot ekipo, ki ga je do sedaj najbolj prepričala, izpostavil Francijo. »Toda zaradi dejstva, da ekipa rada dokazuje svojo premoč, se sprašujem, kaj se bo zgodilo, ko se reči ne bodo odvijale po njenih načrtih. Kylian Mbappe mora še dokazati, da je sposoben vedno narediti pravo stvar v pravem trenutku,« je zapisal Lahm in se poklonil tudi hrvaškemu virtuozu Luki Modriću.