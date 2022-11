Lepo bi bilo, če bi se pred mundialom razkril homoseksualec

»Mislim, da bi bilo to imenitno,« je svojo misel zabelil nekdanji nemški nogometni reprezentant Thomas Hitzlsperger. In o čem je govoril? O istospolnih nogometaših, ki naj bi pred svetovnim prvenstvom razkrili svojo spolno usmerjenost in s tem povzročili precej nevšečnosti katarskim prirediteljem. Izzval ga je ambasador SP in bivši katarski reprezentant Khalid Salman v pogovoru za nemško televizijo ZDF. Rekel je, da je homoseksualnost duševna bolezen in da jo prepoveduje islamska vera – »haram«.

Hitzlsperger, ki je svojo homoseksualnost razkril leta 2013, je sicer svoj poziv nekoliko omilil. »K temu ne vabim nikogar. Igranje na svetovnem prvenstvu pomeni maksimalno zbranost in takšno razkritje bi popolnoma odvrnilo pozornost od nogometa,« je povedal nekdanji zvezni igralec Stuttgarta, Aston Ville, Lazia, West Hama, Wolfsburga in Evertona. Med drugim je ošvrknil tudi upokojenega angleškega zvezdnika Davida Beckhama, da je bil nespodoben, ker je za milijone evrov po svetu oglaševal SP.