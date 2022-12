Maroko končal sanje Cristiana Ronalda, zdaj evropska klasika

Hrvaška, Argetina, Maroko, kdo bo četrti polfinalist na 22. svetovnem prvenstvu? Ob 20. uri se bosta v Dohi v evropski klasiki udarili Fraancija in Anglija. Branilci naslova s prvim strelcem mundila s petimi gol Kyliana Mbappeja veljajo za favorite, Angleži so samozavestni in igrivi kot že dolgo ne.

Angleži so v medsebojnih dvobojih boljši, bilanca je naslednja: 31 tekem, 17 zmag Anglije, devet zmag Francije. To bo tretji dvoboj svetovnih velesil na svetovnih prvenstvih. Obe so zmagali Angleži, a nazadnje pred 40 leti in na domačem SP.

Maroko je tudi v četrtfinalu nadaljeval izjemno mundialsko pot. Z golom Youssefa En-Nesyrija v 42. minuti je iz boja za naslov svetovnega prvaka izločil Portugalsko. Končale so se tudi sanje Cristiana Ronalda o edinemu naslovu, ki mu še manjka.

Ronaldo je tekmo začel z rezervne klopi, v igro pa je vstopil v drugem polčasu, v katerem so se Maročani fanatično borili, branili in ubranili ter dosegli zgodovinski dosežek. Maroko je prva reprezentanca iz Afrike, ki se je uvrstila v polfinale, v katerem se bo pomerila z zmagovalcem evropskega epskega dvoboja med Francijo in Anglijo. Maročani so na zadnjih devetih tekmah prejeli le gol, zabila jim ga je Kanada v skupinskem delu tekmovanja.

Včeraj so si polfinale priigrali Hrvatje in Argetninci, oboji po strelih z bele točke.