Na obzorju spektakel najvišje ravni: naprej Portugalska in Španija?

Po tem, ko so na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju znani trije četrtfinalni pari, in sicer Nizozemska – Argentina, Francija – Anglija in Hrvaška – Brazilija, bo po današnjih tekmah osmine finala znan še zadnji. Ob 16. uri bosta v Al Rajanu igrala Maroko in Španija, ob 20. uri pa v Lusailu Portugalska in Švica. Če bi napredovali še Španija in Portugalska, bi v četrtfinalu spremljali štiri spektakularne dvoboje.

Španija bo v dvoboju z Marokom v vlogi favorita, toda afriški predstavnik je v skupinskem delu pokazal, da jo lahko zagode tudi največjim. Nenazadnje je zmagal v skupini F v družbi svetovnega podprvaka Hrvaške, neprepričljive Belgije in simpatične Kanade. Ob Angliji in Nizozemski je bil točkovno najboljši v skupinskem delu, eno glavnih orožij pa je protinapad. Maročani sicer v izločilnih bojih na SP igrajo drugič, prvič so leta 1986.

Maročani lovijo afriški rekord

Obenem Maročani lovijo afriški rekord po številu zaporednih tekem brez poraza na SP, za zdaj tega drži Kamerun s petimi tovrstnimi tekmami (1982-1990), za to, da ga ujamejo, bo treba premagati Španijo. Toda z veliko mladimi in tehnično dovršenimi igralci so Španci v vlogi favorita, čeprav jih je v zadnjem krogu skupinskega dela ugnala Japonska.

Gavi med zadnjim treningom Španije pred tekmo z Marokom. FOTO: Javier Soriano/AFP

Kot pravi eden teh mladcev Gavi, morajo popraviti napake s tekme z Japonsko, a vztrajati pri svoji igri z visoko posestjo žoge. Španci, ki so v skupinskem delu dosegli devet golov, prejeli pa dva (takšno razmerje je imela zgolj še Anglija), obenem niso izgubili nobene od dosedanjih treh tekem z Marokom.

Več dvomov glede četrtfinalista vzbuja obračun Portugalske in Švice. Portugalci imajo nedvomno širok kader, tudi kakovosten, zmagali so v svoji predtekmovalni skupini, skoraj bolj kot okoli njihove igre se vse vrti okoli Cristiana Ronalda, ki ni posebej prepričljiv. A ima dobre soigralce na čelu z Brunom Fernandesom, večkrat so se dobro znašli v turnirskem sistemu, tako da jih mnogi dajejo ob bok glavnim favoritom.

Švicarji s Portugalci še tretjič v tem letu

Cristiano Ronaldo in soigralci med treningom. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Nasproti pa jim bodo stali Švicarji, čvrsta ekipa, ki je skupino G končala na drugem mestu z enakim točkovnim izkupičkom kot zmagovalka Brazilija. Za nameček se bodo Švicarji s Portugalci srečali tretjič v tem letu, nazadnje so jih v ligi narodov premagali z 1:0. »Vemo, kako jih premagati,« pravi eden zvezdnikov ekipe Xherdan Shaqiri. So pa Švicarji doslej enkrat igrali v četrtfinalu SP, in sicer doma leta 1954, Portugalci pa dvakrat.

Četrtfinale bo na sporedu v petek in soboto. V petek bodo igrale Nizozemska in Argentina ter Hrvaška in Brazilija, v soboto pa Francija in Anglija ter zmagovalca današnjih tekem.