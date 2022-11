Najbolje plačani selektorji: Dalić finalist mundiala, toda daleč zadaj

Kdo so najbolje plačani selektorji reprezentanc, ki bodo tekmovale na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu v Katarju? Tudi to se sprašujejo privrženci nogometne igre pred športnim vrhuncem letošnjega leta, ki ga bodo odprli 20. novembra v Dohi. Na vrhu nemara ni presenečenj, tam kraljujejo strokovnjaki iz klasičnih velesil.

Največja letna plača krasi nemškega selektorja Hansija Flicka, ki prejema 6,5 milijona evrov letno, sledi angleški selektor Gareth Southgate (5,8). Na tretjem in četrtem mestu sta si po prejemkih povsem blizu francoski selektor Didier Deschamps (3,8) in brazilski selektor Tite (3,6), več kot dva milijona evrov pa jih prejema še pet: Louis van Gaal (Nizozemska) 2.900.000, Gerardo Martino (Mehika) 2,9, Lionel Scaloni (Argentina) 2,6, Felix Sanchez (Katar) 2,4 in Fernando Santos (Portugalska) 2,25.

Srbski selektor Dragan Stojković FOTO: Reuters

Deseterico zaključuje Murat Yakin (Švica) z 1,6 milijona evrov letne plače. Z območja nekdanje skupne države bosta igrali v Katarju le Srbija in Hrvaška, njuna selektorja pa ne sodita med najbolje plačane. Dragan Stojković (Srbija) kotira na 21. mestu (650.000), Zlatko Dalić (Hrvaška) pa na 24. mestu (550.000), čeravno je bil finalist zadnjega mundiala v Rusiji.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić FOTO: Franck Fife/AFP