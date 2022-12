Opravičilo navijačem za zgodovinsko klofuto

»Moramo se opravičiti v imenu celotnega moštva. To ni bil naš pravi obraz,« meni 31-letni Xherdan Shaqiri, sicer napadalni vezist ameriškega kluba Chicago Fire, ki je s soigralci prejel kar šest golov, poraz je v drugem polčasu vsaj malce ublažil Manuel Akanji.

»Selektor nam je predstavil načrt, ki pa se nam ni izšel, vedno smo bili za korak prepozni,« je po tretjem zaporednem slovesu v osmini finala SP še dejal nekdanji član münchenskega Bayerna.

Selektor Murat Yakin je priznal, da je Portugalska »presenetila« njegovo moštvo, ki pa ga po njegovem mnenju ne gre prehitro odpisati.

»Ni potrebe za pretiran pesimizem, bile so tudi dobre stvari. To je le en poraz, zakaj moramo zdaj dvomiti o vsem? Res je, da nismo izpolnili pričakovanj navijačev, toda s ponosom se lahko ozremo na naše popotovanje na letošnjem mundialu. Moštveni duh je bil izjemen, zdaj se moramo ozreti v prihdnost,« si je zaželel Yakin, ki je z varovanci utrpel najvišji poraz v zgodovini švicarskega nogometa na velikih tekmovanjih in najvišjega po letu 1956, ko je bila Čehoslovaška od Švicarjev ravno tako kot Portugalska boljša s 6:1.

»Nismo pokazali miselnosti, ki nas sicer krasi na zelenici. To je zelo grenak večer. Portugalcem smo dopustili občutno preveč prostora in v nekaterih situacijah res nismo bili videti preveč dobro. Tako proti takšnim tekmecem ne moreš preživeti,« je bil kritičen povratnik v prvo postavo, izkušeni vratar Yann Sommer, ki je ključno zmago nad Srbijo v zadnjem kolu skupinskega dela (3:2) izpustil zaradi bolezni.