Po Argentini pred tekmo resnice še Nemčija

Sobota je bila srečna za reprezentanco Argentine, ki se je z zmago (2:0) nad Mehiko izognila hitremu slovesu od boja za vozovnice osmine finala v skupini C. Podobno velik šok bi predstavljal neuspeh Nemčije, ki se je po porazu z Japonsko v uvodnem kolu z 1:2 v skupini E znašla v enako neugodnem položaju, za nameček jo ob 20. uri čaka Španija, ki je za uvod dosegla svojo najvišjo zmago v zgodovini mundialov proti nebogljeni Kostariki (7:0).

A pojdimo po vrsti: Kostaričani bodo ob 11. uri poskušali pokazati povsem drugačen obraz proti kolegom z druge strani Severnega Pacifika, Japoncem, ki bi z zmago morda že v nedeljo lahko napredovali med 16 najboljših ekip.

V skupini F se bosta najprej pomerila Belgija in Maroko (14.00), potem ko so imeli bronasti z minulega mundiala v Rusiji v uvodnem kolu ogromno težav s Kanado (1:0), Maročani pa so pri remiju brez golov zadržali podprvake Hrvate. Ti bodo ob 17. uri preizkusili enega od treh gostiteljev mundiala 2026, Kanadčane, nato pa se bo pozornost povsem preusmerila v morda najbolj zvezdniški obračun dosedanjega prvenstva med Španijo in Nemčijo na štadionu Al Bayt sredi puščave v Al Khoru.

Flick: To je za nas prvi finale

»Na zadnji prvenstvi (SP v Rusiji in euro 2020, op. a.) se za nas nista dobro končali. Želimo se izogniti ponovitvi tekme z Japonsko. Moramo biti osredotočeni in se zbrati. To je za nas prvi finale tega prvenstva,« od pomembnosti tekme ni bežal selektor Hans-Dieter Flick, čigar varovanci so z odsotnostjo z novinarske konference v Dohi spet dvignili precej prahu in jih s strani Mednarodne nogometne zveze (Fifa) čaka kazen.

Nemci so s pokrivanjem ust opozarjali na pritiske Fife že ob uradnem fotografiranju pred tekmo z Japonsko, saj naj bi krovna nogometna organizacija grozila z ostrimi kaznimi v primeru »​mavričnih« protestov oz. kakršnih koli drugih izrazov solidarnosti med turnirjem v Katarju.