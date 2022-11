Richarlison z izjavo o Ronaldinhu dvignil veliko prahu

»Kupil si bom otok in tam živel s celo kopico žensk, kot Ronaldinho na tisti fotografiji,« je bil v pogovoru z brazilsko novinarko odkrit napadalec angleškega Tottenhama Richarlison, ki se z rojaki pripravlja na jutrišnjo (20.00) prvo tekmo svetovnega prvenstva proti Srbiji. Izjava je v Braziliji dvignila kar nekaj prahu, podobno kot tista fotografija Ronaldinha iz leta 2014, na kateri ikona svetovnega nogometa stoji v bazenu z dekleti, ki so objektivu nastavile svoje zadnje plati.

Ronaldinho se je takrat sicer branil, da je šlo zgolj za šalo. »Tako sem odgovoril prijatelju, ki se mi je s fotografijo pohvalil, da uživa v Riu de Janeiru, jaz pa sem mu odgovoril s to fotografijo. Žal se je pojavila na družbenih omrežjih, ker pa sem javna osebnost, je bilo vse skupaj zelo kontroverzno,« je dejal danes 42-letni bivši as Paris Saint-Germaina, Barcelone in AC Milana.

Ronaldinhova fotografija, ki po osmih letih še vedno odmeva: