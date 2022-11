Zadnja avantura Lionela Messija: zdaj ali nikoli

V nadaljevanju preberite:

Seznam slovitih nogometašev, ki niso okusili slasti zmagoslavja na svetovnem prvenstvu, je dolg. Nekoč sta na njem prevladovala legendarni Madžar Ferenc Puskas in nepozabni Nizozemec Johan Cruyff, v sodobnih časih seveda Cristiano Ronaldo in Lionel Messi. Slednji je dobri dve leti mlajši od Portugalca in v boljšem igralnem ritmu, opogumlja pa ga tudi imenitni niz argentinske reprezentance, ki je nepremagana na zadnjih 36 tekmah in je lani osvojila južnoameriško prvenstvo sredi Brazilije. Za 35-letnega Messija je pregovor »zdaj ali nikoli« več kot na mestu.

Pred svojim petim in zadnjim mundialom meni, da je bila lanska Copa America pomembna prelomnica za njegovo moštvo. Zdaj upa, da bo še enkrat obveljala tradicija velikanov PSG, ki sta jo potrdila Ronaldinho in Kylian Mbappé.