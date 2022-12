Želje organizatorjev zaenkrat močno zaostajajo za realnostjo

Po poročanju agencije Reuters je Katar v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva obiskalo 765.000 ljudi, organizatorji pa so pred letošnjim mundialom napovedovali prihod skupno najmanj 1,2 milijona obiskovalcev. Glede na to, da so za vrhunec napovedovali obdobje med 24. in 28. novembrom, in da je do konca SP zgolj še osem tekem, se zdi, da se bo končni izkupiček težko približal milijonu.

Po podatkih organizacijskega odbora so v prvih 17 dneh mundiala našteli 765.859 mednarodnih obiskovalcev, več kot polovica naj bi iz Katarja že odšla. Za tekme na osmih štadionih so sicer prodali 3,09 milijona vstopnic, dodaten priliv obiskovalcev pa želijo zagotoviti s sprostitvijo vstopnih pogojev za državljane iz sosednjih arabskih držav.

Sodeč po uradnih dokumentih je prvih 52 tekem pospremilo 2,65 milijona gledalcev, povprečno torej 51 tisoč na tekmo. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se je že prej pohvalila, da je povprečni obisk tekem skupinskega dela presegel mundial leta 2018 v Rusiji.

Samo v torek naj bi sicer v Dohi pristalo na stotine navijačev Maroka, potem ko se je njihova reprezentanca zagotovila nastop v četrtfinalu, kjer jo jutri (16.00) čaka tekma s Portugalsko.