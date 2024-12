Šport je predvsem posel, a tudi še eno korito več

V nadaljevanju preberite:

v kakšnem stanju je slovenski šport? Enoznačnega odgovora ni, iz tekmovalnega zornega kota so slovenski športniki in športnice tudi letos pisali zgodovino svetovnega športa, iz drugega, na primer, v kakšnih razmerah nastajajo slovenski šampioni, bi marsikateremu pripadla Nobelova nagrada za izvirnost, spretnost, iznajdljivost in vztrajnost, če bi obstajala.

Kako pri nas dojemamo šport. »V Sloveniji razmišljamo o družbenem dobrem, a šport je predvsem posel,« je razmišljal košarkarski selektor Aleksander Sekulić.

Šport je že davno prestopil iz civilnodružbene sfere in izvornega poslanstva, nič več ni le obstranski oblikovalec družbe, za razvoj družbe pa je vsekakor pomemben tudi zdrav duh v zdravem telesu.