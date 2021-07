Španci prvi polfinalisti, odločali so streli z bele točke

Španiji so se že v 8. minuti odprla polfinalna vrata po srečnem golu Jordija Albe, a Švica je padla šele po strelih z 11-m. FOTO: Kirill Kudrajcev/Reuters

Prvi polfinalisti evropskega prvenstva v nogometu so Španci. V znova izenačenem dvoboju so si uvrstitev med štiri najboljše – prve po letu 2012 na velikih tekmovanjih in vključno z dvema svetovnima prvenstvoma – priigrali po strelih z bele točke in s končnim izidom 4:3. Po 120 minutah dvoboja s Švicarji je bil izid izenačen 1:1. Švicarji so zgrešili tri strele z bele točke, Španci dva. V polfinalu se bodo Španci pomerili z zmagovalci večernega dvoboja med Italijani in Belgijci.Španija je tudi drugo izločilno tekmo na euru igrala polnih 120 minut, Hrvaško je strla brez »loterije«, tokrat so se morali izkazati tudi z jeklenimi živci. Imeli so večje kot tekmeci, ki so pri enajstmetrovkah dvakrat zapravili priložnost, da bi bili v prednosti. Španci so svojo prvo spremenili v zmago.Jeziček na tehtnici se je že v prvih 90. minutah nagnil na špansko stran. Izključitevv 77. minuti je bila voda na španski mlin.Sanjsko se je začela tekma za Španijo, že v 8. minuti je strelnesrečno preusmerilin matiral svojega vratarja. Na vidiku je bila še ena poslastica z veliko goli, kot v osmini finala, ko so bili strelsko učinkoviti oboji. Toda nadaljevanje ni bilo tako vznemirljivo, a zelo taktično.Šele v drugem polčasu so se Švicarji nekoliko bolj pogumno usmerili proti španskim vratom in bili nagrajeni v 68. minuti. Španska branilca sta nespretno posredovala, do žoge je prišle Freuler, sicer soigralec Josipa Iličića pri Atalanti, in podaljšal do, ki je z 11-m z desno nogo matiralZ izjemo Freulerjeve izključitve ni bilo vznemirljivejših akcij pred obema vratoma in dvoboj se je zavlekel v podaljšek. V njem so Španci pletli akcijo za akcijo, toda strnjena in fanatična igra Švicarjev ter vratar Sommer so si prislužili enajstmetrovke.