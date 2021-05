Špancu liga prvakov, Francozu evropska liga

Selitev finalne tekme nogometne lige prvakov iz Istanbula v Porto uradno še ni potrjena, toda turški viri iz tamkajšnje krovne organizacije so potrdili, da se je Evropska nogometna zveza odločila (Uefa), da bosta Chelsea in Manchester City piko na i na klubsko sezono postavila na Portugalskem.



Tako bo najzahodnejša evropska država še drugič zapored gostila »covidni« finale in znova je krajšo potegnil Istanbul. Lani je bil zaključni turnir osmerice najboljših v Lizboni. V finalu je Bayern z 1:0 premagal Paris Saint-Germain.



Je pa Uefa uradno že določila, kateri sodniški ekipi bo pripadla glavna nagrada. Angleški dvoboj bodo 29. t. m. sodili Španci, glavni sodnik pa bo 44-letni Antonio Miguel Mateu Lahoz., ki je bil leta 2019 v prav tako angleškem finalu med Liveerpoolom in Tottenhamom v vlogi četrtega sodnika. Finalno tekmo evropske lige med Manchester Unitedom in Villarrealom 26. t. m. v Gdansku pa so si zaslužili Francozi. Glavni sodnik bo 38-letni Clement Turpin.

