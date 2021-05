Španski selektor pozabil na Ramosa

Dolgoletnega kapetana španske nogometne reprezentance Sergia Ramosa ni na seznamu 24 igralcev, na katere bo računal selektor furie Luis Enrique na evropskem prvenstvu, ki bo od 11. junija do 11. julija. V španski reprezentanci tako ne bo niti enega igralca Reala, kar se še ni zgodilo. »Šlo je za težko odločitev, a Ramos od januarja še ni igral in skoraj ni treniral,« je svojo odločitev na današnji novinarski konferenci pojasnil Enrique.



»Včeraj sem ga poklical in bilo je težko. Počutim se slabo, ker je pravi profesionalec in je zelo pomagal reprezentanci. In še bo lahko pomagal v prihodnosti. Zdaj pa moram poiskati boljšega za ekipo,« je dodal. Ramos je bil na prisilnem dopustu zaradi poškodbe skoraj ves konec sezone, za madridski Real pa je letos odigral le pet tekem.



Utrpel je poškodbo desnega stegna, nato še leve noge, nato je zbolel za covidom-19 in na koncu utrpel še poškodbo spodnjega dela leve noge. Vendar naj bi vse poškodbe že saniral, a dejstvo ostaja, da ni v najboljši formi. Euro bo tako prvi veliki turnir po letu 2004, ko tudi ni bil vpoklican, na katerem bo Španija igrala brez enega najboljših branilcev v španskem nogometu.

