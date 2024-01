SPINS, to sem jaz, Dejan Stefanović

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Sindikata profesionalnih nogometašev Slovenije (SPINS) Dejan Stefanović je znova v središči pozornosti. V tem uživa in se rad predstavlja kot zaščitnik nogometašev. Neprizanesljiv je do klubov in vseh, ki se z njim ne strinjajo. Toda v svojih dejanjih gre pogosto predaleč. Direktor NK Rogaška Nino Ivanič ga je obtožil izsiljevanja. Nov spor odpira vprašanja o tem, ali je delovanje prvega sindikalista športnikov, ki velja za vse prej kot uglednega moža in predvsem zdraharja, sploh še verodostojno za ugled njegove funkcije. Vrh glave so ga imeli tudi v mednardonem sindikalnem združenju nogometašev.