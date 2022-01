Imamo resne načrte in visoke ambicije, Olimpijo želimo na vrhu lige

V nadaljevanju preberite:

Intervju z direktorjem nogometašev Olimpije. Prvemu klubskemu operativcu, 42-letnemu poslovnežu Igorju Barišiću – »V Nemčiji sem delal v avtomobilski industriji za Daimler in Porsche, imam tudi patent, a vseskozi sem bil dejaven tudi v nogometu,« se je predstavil kratko in jedrnato. –, je hitro postalo jasno, da bo športna prenova Olimpije na igrišču in ob njem vsaj tako zahtevna kot v pisarnah. V prvem pogovoru za slovenske medije je razkril načrte vodstvene ekipe pod taktirko predsednika Adama Deliusa, ki jih bodo poskušali doseči v naslednjih letih.