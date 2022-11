Srake kradejo točke in pohvale, Slovenca zadnji oviri za Napoli

V nadaljevanju preberite:

Med petkom in ponedeljkom bodo klubi v najmočnejših evropskih nogometnih ligah odigrali zadnje ligaške tekme pred reprezentančnimi zbori, ki v primeru 32 reprezentanc pomenijo zadnje dejanje pred začetkom svetovnega prvenstva v Katarju. Jana Oblaka, ki ga s Slovenijo na mundialu ne bo, v vrstah madridskega Atletica čaka še pokalni izziv, medtem pa bi lahko v angleški premier league prišlo do menjave na vrhu. Prvi zasledovalec vodilnih Arsenala in Manchester Cityja je sicer Newcastle United, ki ga čaka dvoboj s »prijatelji« iz zahodnega Londona.