Srake s savdskimi cekini veselo krakajo

»Novigrad« je senzacija nogometnega prvenstva! Ne, ne gre za nov nogometni čudež s Hrvaške, po ponedeljkovih in torkovih tekmah 17. kola angleške premier league je namreč na drugem mestu – Newcastle. Angleški prvoligaši, tudi na vrhu, resda nimajo vsi enakega števila odigranih tekem, v sredo se bosta denimo v 17. kolu udarila še Leeds in Manchester City, slednji ima točko manj od Newcastla, a pravljica se že pripoveduje vnukom na severovzhodu Anglije. In v čem je skrivnost Newcastlovega uspeha? Nogometna pravljica iz tisoč in ene noči. Prileteli so bogati šejki na letečih preprogah in s cekini zasuli klub iz mesta s polnim imenom Newcastle upon Tyne (slednje je ime reke, na katerega severnem bregu leži mesto).