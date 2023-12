Srčna izbranka trdi, da je njen fant padel z lestve

Nekdanjega argentinskega nogometnega reprezentanta Ezequiela Lavezzija so danes zjutraj pripeljali v bolnišnico. Argentinski mediji trdijo, da je prišlo do družinskega spora v njegovi čarobni počitniški vili v urugvajskem letovišču Punta del Este, ki velja za središče južnoameriškega jet-seta. Lavezzi je gostil zabavo s svojo družino. Vest o dejanskem stanju 38-letnega bivšega igralca Napolija in Paris St. Germaina se razlikujejo in so neuradne, saj iz bolnišnice še niso dali uradne izjave, medtem ko policija še preiskuje, kaj se je zgodilo.

Natalia Borges FOTO: Instagram

Po eni od različic naj bi partnerica Lavezzija pripeljala v bolnišnico z vbodno rano in zlomljeno lopatico, po drugi naj bi le zlomljeno ključnico. Njegova srčna izbranka, brazilska manekenka Natalia Borges je poklicala nekaj medijev in zatrdila, da ni niče nevarnega. Da je šlo le za »delovno nesrečo«, ker je padel z lestve pri menjavanju žarnice.

Nekoč najbolje plačanega igralca na svetu, ko je igral na Kitajskem, so sprejeli v isti bolnišnici, v kateri so leta 2000 na robu smrti sprejeli Diega Maradono in ga zdravili 20 dni.