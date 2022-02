Legenda kluba ne dvomi: PSG bi z Ancelottijem gotovo že osvojil naslov

Maja 2013 je Carlo Ancelotti zapustil Paris Saint-Germain in se prvič pridružil madridskemu Realu, zdaj bo v svoji drugi etapi na klopi belega baleta izzval nekdanje delodajalce v dveh tekmah osmine finala lige prvakov. Po mnenju dolgoletnega branilca pariškega kluba Sylvaina Armanda, ki je francosko metropolo zapustil skupaj z legendarnim Italijanom, je to usodno vplivalo na podobo klubskih vitrin.

»Če bi Carlo ostal pri PSG, bi gotovo osvojil ligo prvakov,« je za Le Parisien dejal Armand, ki se ga je prijel tudi vzdevek »Gospod PSG«.

Le Parisien se je sicer na dolgo in široko razpisal o le eni polni sezoni, ki jo je Ancelotti preživel v Parizu. Osvojil je sicer le državno prvenstvo, a pomembno izboljšal treninge, prehrano in tudi sam klubski center Camp des Loges, kjer so po njegovih navodilih začeli s pomočjo GPS spremljati pretečene kilometre igralcev, denimo Zlatana Ibrahimovića, Thiaga Silve, Lucasa Moure, Javierja Pastoreja, Ezequiela Lavezzija in Davida Beckhama. Med zanimivejšimi novostmi omenjajo pobiralce žog, ki so skrbeli za ohranjanje intenzivnosti na treningih, saj so bile z njihovo pomočjo žoge vedno pri roki in je vadba potekala neprekinjeno.

Francozi trenirali le po tri ure na dan

»(Ancelotti, op. a.) Ni sodeloval na treningih, razen ob sredah pred pomembnimi tekmami, ko je bila v ospredju taktika,« je še povedal Armand, ki je na levem pariškem boku oziroma v osrčju obrambe preživel kar devet let. »Dejal je, da se Francozi ne trudijo dovolj, pa so ga kritizirali. Danes se z njim vsi strinjajo – Maxwell in (Thiago) Motta sta denimo preživela cele dneve v Camp des Logesu, mi pa smo prišli ob 10. in odšli ob 13. uri. Ancelotti in Leonardo sta naznanila spremembe v Parizu, ki so jih nato uvedli tudi ostali klubi po državi.«

Čestitka Parižanov Armandu in nekaj posnetkov iz njegove kariere, ko je proslavljal svoj 40. rojstni dan:

Zvezdniška zasedba je pod taktirko Ancelottija v ligi prvakov izpadla v četrtfinalu po dveh remijih (2:2 doma in 1:1 v gosteh) z Barcelono. Maja je Ancelotti zaprosil, da mu dovolijo prevzeti madridski Real, ki ga je nato v svoji prvi sezoni popeljal do španskega pokalnega naslova in zgodovinskega desetega naslova v ligi prvakov. Francoski podprvaki bodo 15. t. m. pričakali Ancelottijev Real na prvem obračunu, povratni dvoboj bo v Madridu 9. marca.