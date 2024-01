Srečko Katanec z Uzbekistanom ugnal tudi Tajsko

Uzbekistanska nogometna reprezentanca, ki jo vodi nekdanji slovenski reprezentant in selektor Srečko Katanec, se je na azijskem prvenstvu v Katarju uvrstila v četrtfinale. V osmini finala je premagala Tajsko z 2:1 (1:0). Naslednji tekmeci Katančevih varovancev bodo gostitelji Katarci, ki so z 2:1 izločili Palestino.

Uzbekistan je bil veliko boljši tekmec v prvem polčasu in bi lahko izdatneje vodil, a je edini gol v 37. minuti dosegel Azizbek Turgunbojev. V kazenskem prostoru je z levico poslal žogo v mrežo po podaji Dijorja Holmatova.

Rezervist Supačok Saračat, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, je z zavitim in močnim strelom z roba kazenskega prostora v 58. minuti kronal premoč Tajske v tem delu za izenačenje na 1:1. Le sedem minut pozneje je prav tako z roba kazenskega prostora Uzbekistan ponovno popeljal v vodstvo Abosbek Fajzulajev. Do konca se izid ni več menjal, še najlepši priložnosti sta bili v sodnikovem dodatku, po ena na vsaki strani.

Uzbekistan je pred tem igral v predtekmovalni skupini B in v tretji tekmi z Avstralijo, ki si je že pred to tekmo zagotovila prvo mesto in osmino finala, remiziral 1:1. S tem je osvojil peto točko po remiju brez golov s Sirijo in zmago s 3:0 nad Indijo. S tem je na drugem mestu za točko prehitel Sirijo. Ta je v tretjem krogu z 1:0 premagala odpisano Indijo in se je s štirimi točkami v osmino finala prebila kot ena izmed najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Četrtfinale prvenstva se bo odvijal bo 2. in 3. februarja, polfinale 6. in 7. februarja, finale pa 10. februarja.