Štirje izzivi Matjaža Keka: Prvi naj bi bil najlažji, zadnji najtežji

Kaj bo iztržila slovenska nogometna reprezentanca v družbi Švedske, Srbije in Norveške v skupini lige narodov B4? To vprašanje si zastavljajo navijači Slovenije, potem ko je dva dni po vrhuncu klubske sezone oživel tudi reprezentančni »sektor« pod dežnikom Uefe. Prvo in zadnje junijsko dejanje bo v Stožicah – v četrtek prihaja Švedska, naslednjo nedeljo Srbija.

Kako visoko kotira Slovenija v izbrani družbi, kateri selektor je vpoklical največ nogometašev, kateri ima na voljo najdražjo in kateri najmanj vredno ekipo na trgu, kaj bo ključno tudi za Matjaža Keka? Kaj pomeni liga narodov v boju za EP 2024?