Topničarji prebili pariški zid, Borussia, Barcelona, Inter do visokih zmag

Nocojšnje prve tekme 2. kola lige prvakov so ponudile veliko golov, ne pa tudi večjega presenečenja, na derbiju večera je Arsenal premagal PSG z 2:0, prvi gol je dosegel Kai Havertz (20.), drugega pa Bukayo Saka (35.).

Nogometaši nemških ekip, dortmundske Borussie in Bayerja iz Leverkusna, so prišli do druge zmage. Dortmundčani so tokrat doma povsem nadigrali Celtic in slavili s 7:1, nemški prvak pa je doma z 1:0 premagal Milan in mu zadal drugi poraz.

Oba nemška kluba imata tako po dveh krogih šest točk in sta ob francoskem Brestu, ki je danes s 4:0 premagal rdeče bike iz Salzburga, po nepopolnem drugem krogu pri vrhu novega ligaškega dela lige prvakov.

Robert Lewandowski je zabil dva gola Švicarjem. FOTO: Albert Gea/Reuters

Za Dortmund je imel sijajen večer Karim Adeyemi, ki se je podpisal pod tri krasne zadetke v prvem polčasu, dva je dodal Serhou Guirassy po enega pa Emre Can iz enajstmetrovke in Felix Nmecha.

Tekmo v Leverkusnu je odločil zadetek Victorja Bonifaceja v 51. minuti, medtem ko se je pri Brestu, ki je tekmo odigral danes v zgodnejšem terminu, z dvema goloma izkazal Abdalah Sima.

Na drugi tekmi, ki se je pričela v zgodnejšem terminu, sta se Stuttgart in Sparta Praga razšla z neodločenim izidom 1:1.

Karim Adeyemi je dosegel hat-trick proti Celticu. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Slovenski nogometaš Kenan Bajrić je s Slovanom iz Bratislave doma gostil Manchester City in doživel drugi poraz. Angleški prvak je bil boljši s 4:0 po zaslugi Ilkaya Gündogana, Phila Fodena, Erlinga Haalanda in Jamesa McAteeja.

Beograjska Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem je na gostovanju pri milanskem Interju prav tako doživela drugi poraz (0:4). Elšnik je na zelenici preživel celoten obračun, Drkušić pa je igral do 89. minute. Za Inter so zadeli Hakan Calhanoglu iz prostega strela, Marko Arnautović, Lautaro Martinez in Mehdi Taremi.

Do prvih zmag pa so ob Cityju in Interju danes prišli tudi nogometaši Arsenala in Barcelone. Londončani so z goloma Havertza in Sake doma premagali PSG, Katalonci pa so pred domačimi navijači odpravili švicarski Young Boys s 5:0, pri čemer je dva gola dosegel Robert Lewandowski. PSV Eindhoven in Sporting sta se razšla brez zmagovalca (1:1).

Timi Max Elšnik ni dohajal Lautara Martineza. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

V sredo bo še osem tekem, igrala bosta tudi Jan Oblak z Atleticom, ki bo igral pri Benfici, in Benjamin Šeško, ki bo v Leipzigu gostil Juventus.

Izidi: Stuttgart – Sparta Praga 1:1, Salzburg – Brest 0:4, Arsenal – PSG 2:0, Barcelona – Young Boys 5:0, Inter – Crvena zvezda 4:0, PSV – Sporting 1:0, Slovan Bratislava – Manchester City 0:4, Bayer L. – Milan 1:0, Borussia D. – Celtic 7:1.