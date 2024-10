Enrique: Če nekdo ne izpolnjuje zahtev ekipe, to pomeni, da ni pripravljen

Pred večernim derbijem v drugem krogu nogometne lige prvakov, na katerem se bosta pomerila londonski Arsenal in Paris Saint-Germain, sta trenerja obeh ekip stopila pred medije. Trener topničarjev Mikel Arteta je za Parižane igral kot posojeni igralec Barcelone v letih 2001 in 2002. Čas, ki ga je preživel v francoski prestolnici, je Arteta opisal kot prvo »profesionalno izkušnjo«, za PSG je zbral 53 nastopov in zadel pet golov.

»To je bila izkušnja, ki bo z mano ostala za vedno, s soigralci, ki so mi pomagali in me oblikovali kot igralca ter v meni vzbudili željo, da bi v prihodnosti postal trener. V tem delu moje kariere je bilo nekaj zelo pomembnih posameznikov,« je pariško izkušnjo opisal 42-letni Španec.

Arteta se je dotaknil tudi odnosa, ki ga ima s trenerjem Luisom Enriquejem. »Zelo ga občudujem. Neverjetna osebnost, velik značaj, ogromno energije, vedno je bil v veliko podporo mladim igralcem,« je o trenerju Parižanov povedal Arteta.

Ousmane Dembele (desno) je v francoskem prvenstvu na šestih tekmah prispeval štiri gole in štiri podaje. FOTO: Franck Fife/AFP

Enrique, ki je na klop PSG-ja sedel poleti leta 2023, je pred tekmo presenetil z izbiro kadra, saj vanj ni uvrstil francoskega zvezdnika Ousmana Dembeleja. »Če nekdo ne izpolnjuje zahtev ekipe, to pomeni, da ni pripravljen. To pomeni, da mora v tako pomembnem tednu, ko nas čaka tako pomembna tekma, vsak igralec biti v polni pripravljenosti. Zato sem ga izpustil in želim najboljše za ekipo,« je svojo odločitev utemeljil Enrique, ki je poudaril, da se s Francozom nista sprla po petkovi tekmi francoskega prvenstva proti Rennesu. Dembele je v francoski prvi ligi na šestih tekmah zbral štiri gole in štiri podaje, proti Rennesu pa ga je Enrique zamenjal v 82. minuti.

Nekdanji selektor španske reprezentance je na novinarski konferenci hvalil svojega trenerskega nasprotnika. »Danes je eden najboljših trenerjev na svetu. Uspelo mu je spremeniti Arsenal v ekipo, ki lahko osvaja naslove in znova postane velik klub,« je o Arteti povedal Enrique.

Ekipi se bosta pomerili na štadionu Emirates v Londonu drevi ob 21.00.