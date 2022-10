Suarez s parom zadetkov prinesel naslov Nacionalu – proti Liverpoolu

Urugvajski napadalec Luis Suarez se je na svoje najverjetneje zadnje svetovno prvenstvo, ki ga bo odigral letos v Katarju, »ogrel« z drugim urugvajskim naslovom v bogati karieri. Petintridesetletni Suarez, ki se je po igranju za Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelono in madridski Atletico odmevno vrnil v domovino, je izvrsten zaključek sezone kronal z odločilnima goloma v velikem finalu državnega prvenstva proti Liverpoolu (4:1).

V finalnem obračunu na nacionalnem štadionu Centenario sta se pomerila najboljša kluba prvega (apertura) in drugega dela prvenstva (clausura), aperturo je dobil Liverpool, Nacional pa je bil prvi v clausuri. Suarez je v 50. minuti po lepem preigravanju zadel za vodstvo z 1:0, a je šla tekma v podaljšek, kjer je za vodstvo z 2:1 nato v 96. minuti spet mojstrsko z volejem zadel izkušeni reprezentant, zmago nad Liverpoolom pa je s parom zadetkov nato potrdil Emmanuel Gigliotti.

Gre seveda za urugvajski Liverpool iz Montevidea, pri angleškem je Suarez med letoma 2011 in 2014 postal eden najbolj zaželenih, a tudi osovraženih napadalcev na svetu, z rdečimi pa kljub izjemni strelski statistiki nikoli ni osvojil državnega naslova. To mu je zdaj že drugič zapored uspelo z Nacionalom, potem ko je seveda tudi pri ostalih delodajalcih redno osvajal lovorike in bil nazadnje s ključnimi goli eden izmed glavnih arhitektov državnega naslova madridskega Atletica leta 2021. Na 16 tekmah za Nacional je Suarez letos dosegel 8 golov.