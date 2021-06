Švedi so po remiju s Španci ugnali Slovake

Švedska nogometna reprezentanca je na današnji tekmi drugega kola skupine E v St. Peterburgu premagala Slovaško z 1:0 (0:0). Edini gol na tekmi je z uspešno izvedeno enajstmetrovko dosegel Emil Forsberg v 77. minuti. Druga tekma v tej skupini med Španijo in Poljsko bo v soboto v Sevilli.



Danes bosta na sporedu še dve tekmi drugega kola v skupini D. V Glasgowu se bo ob 18. uri začela tekma med Hrvaško in Češko, v Londonu pa ob 21. uri med Anglijo in Škotsko.





