Svetovni prvaki imajo med najboljšimi le najboljšega

Francoski športni dnevnik L'Equipe je objavil nogometno enajsterico leta. Po odzivu nogometnih navdušencev sta v njej dva sporna igralca. Prvi je Liverpoolov branilec Virgil van Dijke. Za 31-letnim nizozemskim reprezentantom res ni najboljša sezona, a je kljub vsemu prepričal L'Equipove selektorje, ki so med najboljše postavili le dva južnoameriška nogometaša, argentinskega čarovnika Lionela Messija in brazilskega terminatorja Casemira.

V enajsterici so s trojico najštevilčnejši Francozi, vključno z zlato žogo Karimom Benzemajem, z dvema se lahko pohvalijo Hrvati in največji mundialski poraženci Belgijci. Tudi Angleži imajo enega, a najbrž so le redki v njej videli branilca Manchester Cityja, ki je ob van Dijku na družbenih omrežjih sprožil največ polemičnih mnenj med navijači.

Enajsterica leta v postavitvi 4-2-2-2 je naslednja: Thibaut Courtois, Kyle Walker, Virigl van Dijk, Joško Gvardiol, Theo Hernandez; Casemiro, Luka Modrić; Lionel Messi, Kevin de Bruyne; Kylian Mbappe, Karim Benzema.