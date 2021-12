Tedesco v italijanščini že Nemec, a Berlin je Berlin

Nogometaši iz Leipziga so v zadnjem, 17. kolu jesenskega dela nemškega prvenstva na domačem igrišču izgubili proti Arminii iz Bielefelda z 0:2. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za Leipzig igral do 65. minute, za gostujočo ekipo, ki je dosegla tretjo zmago v tej sezoni, pa sta zadela Janni-Luca Serra (57.) in Japonec Masaja Okugava (75.). Leipzig je po nepopolnem 17. kolu na devetem mestu v 18-članski bundesligi, Arminia, ki je od 70. minute igrala z igralcem manj - Fabian Klos je zaradi ostrega prekrška prejel rdeči karton -, pa na predzadnjem mestu.

Bayern se je na božično-novoletne praznike odpravil z devetimi točkami prednosti na razpredelnici, saj je drugouvrščena Borussia iz Dortmunda v Berlinu izgubila proti Herthi z 2:3. Nogometaše iz Porurja je v prvem polčasu v vodstvo popeljal Julian Brandt (31.), druga polovice tekme pa je minila v znamenju domačih nogometašev. Za Berlinčane je dva gola dosegel Marco Richter (57. in 69.), enega pa Alžirec Ishak Belfodil (51.). Nekaj upanja je Dortmundčanom vlil zadetek Steffena Tiggesa v 83. minuti, to pa je bilo tudi vse, kar so lahko dosegli na olimpijskem stadionu v Berlinu. Tako je od 9. decembra novi trener Borussie, Italijan Domenico Tedesco, ta je odraščal v Nemčiji, na novi dolžnosti doživel prvi poraz. Tedesco v italijanščini sicer pomeni Nemec.