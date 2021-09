Spektakel za v zgodovino, napad ManCityja predober za Leipzig

V nadaljevanju preberite:

Komentar Tomaža Kavčiča o prvem kolu Uefine lige prvakov. Leipzigov trener Jesse Marsch še ni imel na voljo dovolj tekem, da bi zgradil, kar želi. Marsch je šel čez vse tri ravni redbullove nogometne piramide, če se lahko izrazim tako – deloval je v New Yorku, Salzburgu in letos sprejel izziv v Leipzigu. Tudi »njegov« Leipzig igra nogomet z veliko teka in agresije ter veliko prehodov iz hitre tranzicije, njegovi igralci so močni v presingu. Koncept Manchester Cityja poznamo: gre za kontinuiteto odlične ekipe, v kateri odgovorni iz prestopnega roka v prestopni rok le dodajajo manjkajoči kader in dvigujejo kakovost moštva – ta je enostavno »top«.