Težave za Keka, Lovriću se obeta daljši prisilni počitek

Nič kaj rožnat ni bil ponedeljkov večer za privržence Udineseja, ki so na razprodanem štadionu Friuli pospremili zanimivo tekmo z bodočim prvakom Interjem in poraz domače ekipe z 1:2, potem ko so že vodili z 1:0. Jaka Bijol je za Udinese odigral vso tekmo, drugi slovenski reprezentant pri Videmčanih Sandi Lovrić pa je v igro vstopil v 62. minuti, a jo 20 minut kasneje zapustil na nosilih.

Nad Lovrićem ni bilo prekrška, začutil je močno bolečino v mišici, težave je imel že pred nedavno reprezentančno akcijo, ko je proti Portugalski začel v prvi postavi in pustil dober vtis. »Na podrobne preglede bomo še počakali, nisem zdravnik, a nisem optimist in mislim, da bomo za dolgo časa ostali brez Lovrića,« je resnost poškodbe potrdil trener Udineseja Gabriele Cioffi.

Udinese bi Lovrića in tudi Floriana Thauvina, ki je prav tako tekmo z Interjem končal s poškodbo, v končnici prvenstva še kako potreboval, čaka jih krčevit boj za obstanek med italijansko elito.