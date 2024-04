Tudi sejem iger je sledil nogometni vročici

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je minuli konec tedna napolnila množica ljubiteljev videoiger, digitalne zabave, e-športa in z igrami povezane popkulture. Na 4300 kvadratnih metrih površin so pričakali obiskovalce glavni oder s tekmovanji, predstavitvami in predavanji, slovenskimi igričarskimi vplivneži, lahko so si pobliže ogledali in spoznali nove tehnologije, kot je navidezna resničnost, se fotografirali z igričarji v kostumih, lahko so tudi odigrali kakšno od priljubljenih videoiger ali preprosto grizljali kokice in uživali v predstavah naših najboljših e-športnikov.

Igričarji v kostumih in e-športniki so poželi veliko zanimanja občinstva. FOTO: Staš Ivanc

Na glavnem odru so se najboljši igričarji spopadali za naslov najboljšega v regiji, pri čemer so organizatorji poskrbeli tudi za lepe nagrade, saj je denarni sklad za videoigre, kot so counter strike 2, valorant, league of legends, fortnite, EA sports FC24, NBA 2K24, clash royale in PUBG mobile, znašal več kot 10.000 evrov. Gledalci so izbirali tudi najboljšega igričarja v kostumu, se pravi tistega, ki se je najbolje našemil v najljubšega junaka iz videoiger, risank, filmov ali fantazijske literature.

Za zmagovalca dvoboj s Verstappnom

Game Gang Show 2024 je sledil nogomet­ni vročici, ki počasi narašča in bo poleti zajela Evropo. Poleg virtualnih tekem v simulaciji nogometa FC24 na glavnem odru so med obiskovalci dogodka delili vstopnice za ogled finala nogometne lige prvakov.

V kleti se je bilo mogoče usesti in odigrati igro s prijatelji. FOTO: Staš Ivanc

S športom je bila povezana še ena kampanja, Player 0.0, v okviru katere so tudi med Slovenci iskali najboljše voznike. V finale se je uvrstilo dvanajst slovenskih tekmovalcev, ki so si privozili mesta v spletni igri, v končnem obračunu na Gospodarskem razstavišču pa so se jim pridružili še štirje, ki so se na ta mesta uvrstili prek dirkalnih simulatorjev na Game Gang Showu. Vseh 16 finalistov se je potegovalo za lepe nagrade, prvouvrščeni je dobil edinstveno priložnost, da se na zaključku akcije Player 0.0 v Amsterdamu v živo na dirkalnem simulatorju pomeri s trikratnim svetovnim prvakom v formuli ena Maxom Verstappnom.

Zmagovalec akcije Player 0.0 se bo v finalu pomeril z Maxom Verstappnom. FOTO: Staš Ivanc

Tudi o (ne)varnostih tiktoka

Kogar je zanimalo kaj več, se je lahko udeležil poučnih pogovorov in predstavitev, med katerimi lahko izpostavimo predavanje izvršnega direktorja pri Veleven studios Blaža Vižintina, ki je govoril o (ne)varnosti tiktoka in drugih družabnih omrežij, ali pa prvi tematski dogodek na poti do jesenske športnomarketinške konference Sporto, na katerem so govorili o razvoju e-športa in igričarske industrije, ki doživljata pospešen razcvet in priljubljenost med mladimi. Pripravili so tudi delavnice o programiranju računalniških iger.

Na voljo so bile tudi retro igre na starih in novih konzolah ter arkadnih avtomatih. FOTO: Staš Ivanc

Ob tem so pripravili pester razstavno-prodajni program, saj so si obiskovalci lahko ogledali in kupovali različne igre, igričarsko opremo, se pogovarjali in nabavljali klasične družabne igre, si ogledovali različne okraske, slike in druge izdelke, povezane s svetom iger in fantazije, odigrali kakšno klasično igro na arkadne avtomate in stare videokonzole ali se preprosto usedli in klepetali s ­prijatelji.