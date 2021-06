Thomas Müller vztraja, da bo igral proti Angliji

Nemški nogometni reprezentant Thomas Müller vztraja, da bo kljub poškodbi kolena nastopil na torkovi tekmi osmine finala evropskega prvenstva z Anglijo na Wembleyju.



»Nisem imel težav, ko sem danes treniral. Poškodba kolena me ne ovira, imam dovolj izkušenj, da vem, kako v takih primerih ravnati. Prepričan sem, da to za torkovo tekmo ne bo težava," je v pripravljalni bazi svojega moštva na Bavarskem povedal 31-letni zvezdnik Bayerna iz Münchna.

Lepi spomini na SP 2010

Prejšnjo sredo je na tekmi z Madžarsko (2:2) vstopil v igro v drugem polčasu. Skupaj s kapetanom nemške izbrane vrste, vratarjem Manuelom Neuerjem, sta edina v tej reprezentanci, ki sta bila na igrišču že leta 2010, ko je Nemčija v osmini finala na svetovnem prvenstvu dotolkla Anglijo s 4:1. V nedeljo bo natanko 11 let od tistega dvoboja.



»Tista tekma nima nič skupnega s torkovo. Je pa res, da mi spomin obudi lepe občutke. Obe ekipi sta na tem EP odigrali že zelo dobre tekme, pa tudi kakšno slabšo. Mi smo denimo želeli bolje opraviti dvoboj z Madžarsko. A to je za nami, sedaj so na vrsti izločilni boji,« je dodal Müller.

