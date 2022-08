Tim Matavž in Nino Žugelj proti angleškima velikanoma

Evropska nogometna zveza je v Istanbulu izžrebala skupine evropske lige. Šesterica Slovencev, ki bo igrala v skupinskem delu, je dobila ugledne tekmece, Tim Matavž pri Omonii in Nino Žugelj pri Bodö/Glimtu denimo angleška velikana Manchester United oziroma Arsenal.

Fenerbahče Mihe Zajca bo igral v skupini B s kijevskim Dinamom, Rennesom in AEK Larnako. Ludogorec, ki ga vodi Ante Šimundža, njegov član pa je Žan Karničnik, bo tekmovall v skupini C z Romo, Betisom Sevillo in HJK Helsinki. Graški Sturm Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata pa bo v skupini F z Laziom, Feyenoordom in Midtjyllandom.

Preboj v skupinski del evropske lige je klubom prinesel 3,63 milijona evrov, vsaka zmaga v skupini pomeni 630.000, vsak neodločen izid pa 210.000 evrov.

Skupinski del se bo začel 8. septembra, končal pa 3. novembra. Tekme za osmino finala bodo 16. in 23. februarja, osmina finala bo 9. in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale 11. in 18. maja, finale pa bo 31. maja v Budimpešti. Zmagovalec si bo priigral igranje v ligi prvakov v sezoni 2023/24.

Skupine evropske lige:

Skupina A: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodö/Glimt, Zürich.

Skupina B: Dinamo Kijev, Rennes, Fenerbahče, AEK Larnaka.

Skupina C: Roma, Ludogorec, Betis Sevilla, HJK Helsinki.

Skupina D: Braga, Malmö, Union Berlin, Union St. Gilloise.

Skupina E: Manchester United, Real Sociedad, Šerif Tiraspol, Omonia.

Skupina F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Gradec.

Skupina G: Olympiakos, Karabah, Freiburg, Nantes.

Skupina H: Crvena zvezda, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor.