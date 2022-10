Totalni nogomet v totalitarni državi

V nadaljevanju preberite:

Madžarska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu leta 1954 v Švici ni osvojila naslova prvaka, zaradi svoje prevlade v tistem obdobju je bila namreč velik favorit za krono. V finalu je po zasuku »dopingiranih« zahodnih Nemcev, po tekmi so nanje leteli očitki, da so uporabili prepovedana sredstva, ta pa takrat niso bila prepovedana (!), izgubila z 2:3. V Čudežu v Bernu, kakor so ga poimenovali, je panonska lahka konjenica takoj povedla z 2:0 (Ferenc Puskas 6., Zoltan Czibor 8.), Max Morlock in Helmut Rahn sta v 10. in 18. minuti izid izenačila, v drugem polčasu pa je Rahn šest minut pred koncem udaril piko na i senzacionalnemu trijumfu avtsajderjev iz Zvezne republike Nemčije.