Tottenham hitro povedel z 2:0, Mura še brez strela v okvir vrat

Kot bi mignil na semaforju 2:0

Tottenham : Mura 2:0* (-:-)

Štadion Tottenhama, sodnik Daniel Bar Natan (Izrael).

Strelca: 1:0 – Alli (3, 11-m), 2:0 – Lo Celso (8, Winks); Tottenham (4-3-3): Gollini; Regulion, Romero, Rodon, Doherty; Winks, Skipp, Alli; Gil, Scarlett, Lo Celso; trener: Nuno Esprito Santo; Mura (3-5-2): Obradović; Gorenc, Maruško, Karničnik; Šturm, Kozar, Horvat, Lorbek, Kous; Maroša, Mulahusejnović; trener: Ante Šimundža.

Giovani Lo Celso je zabil prekrasen gol za 2:0. FOTO: Paul Childs/Reuters

Napadalna asa Harry Kane (v ozadju) in Son Heung Min sta tekmo začela na klopi. FOTO: Tony Obrien/Reuters

Pogled znotraj štadiona v Londonu pred dvobojem konferenčne lige Tottenhama in Mure. FOTO: Tony Obrien/Reuters

Nogometaši Mure so krenili v svojo drugo tekmo Uefine konferenčne lige, njihov tekmec pa je slovit: Tottenham. Potem ko je uvodni boj v novoustanovljenem tekmovanju v Mariboru izgubil proti Vitessu (0:2), slovenskega prvaka čaka vsaj navidez najtežje delo proti uglednemu tekmecu v skupini G.Trener Tottenhamaje kljub pritisku, ki ga čuti po bolečem porazu na mestnem derbiju z Arsenalom (1:3), močno premešal začetno postavo. Severni Londončani se v boj z Muro podajajo s kar devetimi spremembami v primerjavi z gostovanjem na štadionu Emirates, svoji mesti sta ohranila zgolj vezistain, torej manjka tudi kapetan in prvi zvezdnik ekipe, ki je s številnimi drugimi asi () na klopi. V vratih je evropsko tekmo vnovič začel, še do nedavnega soigralecpri Atalanti, kjer je bil v minuli sezoni med najboljšimi posamezniki.je tam zadržalin, začela bostain, v napadu bo seveda osamljeni. Ta ni začel uvodne tekme z Vitessom v Ljudskem vrtu, kjer sta od prve minute igrala tudiinMuro je na tribuni za gostujoče navijače spremljala skupinica okoli 20 rojakov, opremljenih z nekaj transparenti in slovensko zastavo, a tekma se pred njihovimi očmi ne bi mogla začeti slabše, saj je po slabem posredovanju branilcev, ki so poskušali ustaviti šele 17-letnega, do žoge predprišel kapetan Alli, Obradović pa ga je s sicer hitrim izletom iz vrat podrl in zakrivil enajstmetrovko. Alli ni grešil, čeprav je Obradović krenil v pravo smer pa je žoga prvič v večeru končala za njegovim hrbtom. Na žalost murašev je bilo že v drugem resnejšem napadu Spursov na semaforju že 2:0 – po slabem izbijanju zadnje vrste jeposlal visoko žogo proti Lo Celsu, ta pa se je sprehodil v kazenski prostor in mojstrsko zadel v nasprotni zgornji kot vrat spet nemočnega Obradovića.Tokrat je bil odgovor Mure boljši, po žogi v prostor na levi bok in predložku je Mulahusejnović v 12. minuti prišel do neoviranega strela z glavo, a s poskusom proti oddaljenejši vratnici zgrešil. Črno-belim je uspelo vzpostaviti ravnotežje in nekajkrat lepo odpeljati žogo v napad, kjer pa je nato zmanjkovalo idej za ključno podajo. V 24. minuti je po trčenju zv kazenskem prostoru Tottenhama padel Kous, a se izraelski glavni sodnikni oglasil. Razen nekaj nevarnih prodorov Gila po levem boku si Tottenham ni pripravil veliko, tudi strelje bil v 31. minuti precej previsok, da bi ogrozil Obradovića. Ta je moral biti na mestu v 32. minuti, ko je z roba kazenskega prostora do strela prišel Alli. Ob izteku 37. minute je Obradović tudi zlahka ujel poskus Allija z glavo, ko je Anglež do strela prišel s precej težavnega položaja po visoki podaji z desnega boka.Veliko so muraši tvegali v 38. minuti, ko je slabo podajo iz zadnje vrste na sredini igrišča prestregelin v že precej močnem deževju prišel vse do notranjosti kazenskega prostora, nato pa zgrešil z diagonalnim strelom po tleh. Scarlett se je v 41. minuti izvrstno otreselin že krenil proti vratom, ko ga je v zadnjem hipu z izvrstnim drsečim štartom ustavil Lorbek.