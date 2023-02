Argentinski vratar Emiliano Martinez z avtogolom pomagal Arsenalu

Nogometaši Arsenala so po treh tekmah brez zmage vendarle prekinili neuspešen niz. V 24. kolu elitne angleške lige so v Birminghamu s 4:2 odpravili domačo Aston Villo. Ker je Manchester City v Nottinghamu iztržil le točko za neodločen izid 1:1, so »topničarji« spet prevzeli vodstvo, pred četo Pepa Guardiole pa imajo dve točki naskoka in tekmo manj.

Toda Arsenal je imel tudi v Birminghamu veliko težav, ki pa so jih uspešno rešili. Gostje so dvakrat zaostajali, do prvega vodstva pa so prišli v tretji minuti sodnikovega dodatka, ko je domači vratar, Argentinec Emiliano Martinez, dosegel avtogol. Po Jorginhovem strelu je žoga zadela prečko in se od glave najboljšega vratarja lanskega svetovnega prvenstva v Katarju odbila v mrežo.

Za Aston Villo sta gola zabila Ollie Watkins in Philippe Coutinho, za Arsenal pa so se ob nesrečnem Martinezu med strelce vpisali Bukayo Saka, Oleksandr Zinčenko in Gabriel Martinelli, ki je zadetek dosegel v osmi minuti sodnikovega dodatka. Takrat je v želji po izenačenju Martinez prišel pred vrata tekmecev, ki pa so izgubili žogo in v nasprotnem napadu prejeli še en gol.

Zadnje minute so bile za Arsenal srečne tudi na tekmi njihovih velikih tekmecev. Manchester City je namreč v Nottinghamu z zadetkom Bernarda Silve vodil od 41. pa do 84. minute, ko je v polno zadel rezervist Chris Wood. Pred tem so imeli gostje številne priložnosti, da bi si priigrali večjo prednost, za neučinkovitost pa bili kaznovani.

Nov poraz Chelseaja

Nov neuspeh so vknjižili igralci Chelseaja, ki so doma po golu Jamesa Ward-Prowsa z 0:1 izgubili proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu. A slednji sikljub zmagi ni bistveno izboljšal svojega položaja na lestvici, saj sta zmagali tudi ekipi, za katerima je najmanj zaostajal. Bournemouth je z 1:0 ugnal Wolverhampton, Everton pa z enakim izidom Leeds, ki je po novem na predzadnjem mestu.

V obračunu za šesto mesto je bil Fulham v gosteh z 1:0 boljši od Brightona, slednjega bi na lestvici prehitel tudi Brentford, a je pred svojimi navijači zgolj remiziral s Crystal Palaceom. A je lahko s tem lahko zadovoljen, saj je izenačil v šesti minuti sodnikovega dodatka.

Na zadnji tekmi dneva je Liverpool v gosteh z 2:0 ugnal Newcastle, kar je bil šele drugi poraz domačih nogometašev v tej sezoni. Kljub neuspehu pa vsaj do nedelje in tekme Tottenhama ostajajo na četrtem mestu, ki še vodi v ligo prvakov. Dvoboj z Liverpoolom je bil hitro odločen, saj je goste v deseti minuti v vodstvo popeljal David Nunez, sedem pozneje je končni izid postavil Cody Gakpo. Gostitelji so od 22. minute igrali z enim članom manj, sodnik je namreč izključil vratarja Nicka Popa.