Tri točke Celjane že vodijo proti jesenskemu naslovu

V Stožicah bo drevi največji slovenski derbi, toda jutrišnji na Bonifiki med Koprom in Celjem bo po formi in položaju na lestvici še bolj vznemirljiv. Celjani z Albertom Riero na trenerskem stolčku in brez evropske jeseni so se že navadili na vlogo favoritov, Koprčani pa so se po v finišu prejšnje sezone izgubljeni Evropi znova sestavili in se iz ozadja prebili v vrh. Kdo je favorit, je delno odgovorila anketa.

Milenko Aćimović, selektor do 21 let: »Celje je z Albertom Riero dobil največ in ima najboljši igralski kader za našo ligo, toda tudi v Kopru je trener Zoran Zeljković sestavil posrečeno moštvo izkušenj in kakovosti. Ne, izida ne morem napovedati. Toda tekma bo zanimiva, ker oba trenerja zanima napadalna igra in zmaga. To še ne bo derbi, ki bo odločal o tem, kdo bo izpadel iz igre za prvaka. Prezgodaj je še govoriti o tem, lahko pa zmagovalec dobi zalet. Za poraženca pa je to lahko preizkus značajev igralcev. Ali se bodo še bolj nabrusili ali pa bodo vrgli puško v koruzo.«

Maks Barišić (v sredini) je vse bliže formi pred poškodbo. FOTO: Martin Metelko

Miran Burgić, nekdanji najboljši strelec 1. SNL: »To je le ena tekma in v eni je mogoče vse. Na dolgi rok bi brez pomislekov stavil na Celjane, v seštevku imajo največ kakovosti, pa tudi ljudje, ki vodijo klub, so le spoznali okolje, v katerem delujejo, poleg tega so našli ustrezne ljudi. Toda všeč mi je tudi Koper. Kot Goričan in dolgoletni tekmec, kar težko sprejmem, vendar priznam, da njegovo vodstvo ve, kaj dela. Povsem so spremenili politiko, ni večjih pretresov in menjav trenerjev. Imajo smer, s katere tu in tam tudi zaidejo, toda vedo, kaj hočejo in želijo. So uspešni, imajo stabilnost, kar je videti na igrišču.«

Vlado Badžim, trener: »Celje je favorit, ker ima odlično sestavljeno moštvo, ki je v naletu, je uigrano in ima odličnega trenerja. Koper ima veliko novih igralcev in bo potreboval še nekaj časa, da se uigrajo. Upam, da bo nogometna predstava takšna, kot si jo želimo. Zaradi derbija moštev z vrha lestvice bo tudi obisk na Bonifiki zelo dober. Menim, da bo tekma gledljiva, v vsakem primeru gre za derbi za vrh lestvice. Če bodo Celjani zmagali, bodo imeli odprta vrata do naslova jesenskega prvaka.«

Koper ima veliko novih igralcev, je kot težavo Koprčanov izpostavil Vlado Badžim. FOTO: Tadej Regent

Andrej Razdrh, trener: »Celjani so pokazali največ doslej, trener Albert Riera se je hitro ujel z moštvom in uveljavil svoje zamisli, igralski kader pa je zelo kakovosten. Koprčani so v dobrem momentu, imajo zanimivo moštvo, dobro vzdušje, boljše, kot je bilo ob koncu prejšnje sezone. Na trenutke spominjajo na moštvo iz sezone, v kateri so bili v bitki za naslov prvaka. Znajo biti nepredvidljivi. Menim, da bi bil tudi neodločen izid realen, v vsakem primeru se bosta pomerila v državnem prvenstvu moštvi z najboljšo formo.«

Novica Nikčević, trener: »Ko je Albert Riera prevzel celjske nogometaše, sem jih v bitki za naslov prvaka takoj videl v vlogi favoritov št. 1. Španec zna iz povprečnih igralcev izvleči 120 odstotkov. Toda Koprčani so v odlični formi, imajo odlično vzdušje, trener Zoran Zeljković si je nabral že toliko izkušenj, da zna postaviti igro za želen izkupiček. Prednost sicer dajem Celju, ampak igralcem stav bi namignil, da so v igri vsi trije tipi. Morda še o posameznikih, Maks Barišić se je vrnil v formo, zato imajo Koprčani v njem protiutež za Aljošo Matka.«