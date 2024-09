Nova zmaga Olimpije, trojček Vizingerja

Nogometaši Olimpije so se veselili nove zmage v državnem prvenstvu. V 8. kolu so v gosteh z 2:0 (0:0) strli odpor igralcev moštva Kalcer Radomlje. Mura pa je doma kar s 4:0 (2:0) premagala Primorje.

Potem ko se je prvi polčas v domžalskem športnem parku razpletel brez golov, so Ljubljančani v drugem premaknili v višjo prestavo. V 53. minuti je po predložku Doffa z glavo za vodstvo Olimpije zadel Raul Florucz.

Radomljani so v 71. minuti ostali z igralcem manj na igrišču, potem ko je še drugi rumeni karton in posledično rdečega prejel Gnjatić. »Mlinarji« so se dodatno znašli v težavah pet minut pozneje, ko so gostje po prekršku nad Agbajem prejeli še enajstmetrovko. V vodstvo z 2:0 jo jo spremenil Reda Boultam. Zeleno-beli so nato tekmo le še varno pripeljali do konca.

Nogometaši Mure so se veselili visoke zmage. FOTO: Leon Vidic/Delo

Visoka zmaga Mure

Sobočani, ki so v prejšnjem kolu z enakim izidom klonili na gostovanju pri Olimpiji (0:4), so v vodstvo prišli v 39. minuti, ko je žogo v prazno mrežo pospravil Hrvat Dario Vizinger. Isti igralec je natančno meril še v 54. in 78. minuti ter tako s trojčkom golov prispeval levji delež k zmagi Mure, za katero je v polno zadel tudi Steven Juncaj (v 45. minuti).

Izidi 8. kola v 1. SNL:

Mura – Primorje 4:0 (Vizinger 39., 54. in 78., Juncaj 45.)

Kalcer Radomlje – Olimpija 0:2 (Florucz 53., Boultam 76. 11-m)

jutri:

Bravo – Domžale (15.00)

Celje – Nafta (17.30)

Maribor – Koper (20.15)