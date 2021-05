Tudi Josip Iličić bi lahko določil nadaljnjo pot Cristiana Ronalda

V nadaljevanju preberite:

Atalanta in Juventus bosta najprej bila neposredno bitko, pozneje še bitko na daljavo. Torinski klub bo prvič po sezoni 2011/12 ostal brez naslova prvaka, morda celo brez lovorike in – kar bi bila najhujša finančna kazen – brez lige prvakov. V resnici je ironično, da vodstvo kluba formalno sploh ne želi igrati v paradnem Uefinem tekmovanju, toda poskus s superligo ta čas deluje utopično in hkrati škodljivo za Juve. Preverite, ali lahko Juventus uspešno konča sezono 2020/21 in kakšno vlogo bi lahko imel pri tem Josip Iličić.