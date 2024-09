VAR ustavil rekorderja Kana, Bayerna ni uspel; »Uprava odhaja, Dinamo ostaja«

V nadaljevanju preberite:

Najbolj prestižno evropsko nogometno tekmovanje se je vrnilo s pompom, ki ga lahko pričara le liga prvakov. Na šestih tekmah prvega tekmovalnega dne so gledalci videli kar 28 zadetkov, levji delež so jih prispevali nogometaši Bayerna, ki so se nad nebogljenim Dinamom znesli z rekordnimi devetimi zadetki. Derbi Milana in Liverpoola je na trenutke spomnil na zlate čase obeh velikanov, privrženci madridskega Reala pa kljub zmagi s 3:1 niso prekipevali od sreče. Pravi nogometni večer za sladokusce.

Še v 50. minuti tekme na munchenski Allianz Areni si ni bilo moč misliti, da spremljamo zgodovinsko srečanje. Dinamo je izkoristil nezbranost igralcev Bayerna, ki so se po vodstvu s 3:0 preveč sprostili in prek Bruna Petkovića in Takuja Ogivare v manj kot minuti znižal na 3:2. Ko je zapretil še Marko Pjaca, je zadišalo po presenečenju. In takrat je Bavarcem prekipelo, Dinamo je zbudil spečega leva in Harry Kane, Michael Olise ter soigralci so prerešetali mrežo nemočnega Ivana Nevistića za končnih 9:2! Pri Jutarnjem listu razočaranja nad igro edinega hrvaškega predstavnika niso skrivali: »Na trenutke je izgledalo, kot da se igra mali nogomet, Bayern se je poigraval z Dinamom. Je devet zadetkov blamaža, fiasko ali katastrofa? Ocenite sami.« Na mnenje Dinamove navijaške skupine ni bilo treba čakati dolgo, ob pirotehničnem šovu je po zadnjem sodnikovem žvižgu s tribun odmevalo jasno sporočilo: »Igralci odhajajo, uprave odhajajo, Dinamo ostaja.«