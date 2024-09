Haalanda so pokrivali s šestimi, tako je nemogoče zadeti

Glede na napadalno moč Manchester Cityja in disciplinirano zasedbo Simoneja Inzaghija se je tekma z Interjem odvijala točno tako, kot smo pričakovali. City je prevladoval, Inter so večji del tekme držali v šahu pred njihovim kazenskim prostorom, matirati pa jih tudi po zaslugi nekaj junaških posredovanj Yanna Sommerja v vratih niso uspeli.

»Pričakovali smo, da bo Inter igral točno tako, so visoki, zelo dobro uigrani, predvsem pa srčno pomagajo drug drugemu. Saj ste videli, koliko blokiranih strelov je bilo na tekmi, za to si zaslužijo vse pohvale. Mislim, da smo igrali dobro, stiskali smo obroč, a smo naleteli na zares kvalitetnega nasprotnika. To je bila prigarana točka,« je razplet dvoboja ocenil Pep Guardiola.

Kljub remiju Haaland in Phil Foden nista bila preveč razočarana, točka proti Interju ni neuspeh. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Nato je katalonski strateg pojasnil odločitev za menjavi ob polčasu, ko je v slačilnici pustil nekoliko načetega Kevina de Bruyneja, ki je prejel udarec, in Savinha, v igro pa sta vstopila Phil Foden in Ilkay Gündogan: »Nisem menjal zaradi poškodbe, menjavo sem si zamislil že po pol ure igre. Želel sem formacijo 3-5-2, predvsem pa sem potreboval igralce, ki so dobri na majhnem prostoru z žogo v nogah. Ko smo prenesli igro na eno stran, je Inter tja poslal pet dodatnih igralcev, zato sem potreboval Phila in Gunda. Ustvarili smo nekaj priložnosti, a smo morali biti pazljivi tudi na protinapade Interja.« Morda zaradi novega formata, čaka jih še sedem tekem v ligaškem delu, je bil Inter na trenutke neustrašen in ni le branil točke, nekajkrat so resno ogrozili vrata Cityja in če se ne bi Matteo Darmian tik po polčasu odločil za nerazumljivo podajo s peto, ko bi lahko streljal, bi morda tudi povedli z 1:0.

Pred tekmo se je veliko govorilo o strahoviti strelski formi Erlinga Haalanda, ki pa tokrat ni uspel zadeti, v prvem polčasu je imel eno lepo priložnost za vodilni zadetek, večino časa pa je bil odrezan od igre. »Niti najboljši napadalci na svetu, Erling zagotovo sodi mednje, ne morejo zadeti, če te nasprotnik krije s šestimi igralci, tremi spredaj in tremi zadaj. Vedeli smo, da bo tako in da bodo imeli ostali več prostora, Gundo je imel dve priložnosti, a žal nista šli v mrežo. Kljub temu sem zadovoljen, odigrali smo veliko bolje kot v finalu dve leti nazaj,« je novo zanimivo novinarsko konferenco zaključil Guardiola. Pod njegovim vodstvom je City na 42 tekmah v ligi prvakov šele drugič ostal brez doseženega zadetka.

Njegov trenerski kolega Inzaghi, ki ob stranski avt črti med tekmo pripravi pravi šov, je bil pred mikrofonom precej bolj zadržan: »Fantom sem le čestital, to je bila vrhunska tekma, praktično brez napak.«

Jamie Bynoe-Gittens je izbruhnil z dvema zadetkoma, lahko nadaljuje po stopinjah Sancha in Bellinghama? FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Angleži medtem slavijo novega čudežnega dečka, ki se kali v vrstah Borussie Dortmund, po stopinjah Jadona Sancha in Juda Bellinghama stopa Jamie Bynoe-Gittens, ki je z dvema zadetkoma v zadnjih 15 minutah igre pomagal streti odpor Club Bruggeja in močno opozoril nase. Gittensa odlikuje predvsem hitrost, z žogo v nogah ga je težko ujeti in v Dortmundu upajo, da bo po odličnem sredinem večeru sledila še strelska eksplozija.