Tudi v Gdansku možen angleški finale

Potem ko sta že znana finalista elitne nogometne lige prvakov, to sta Manchester City in Chelsea, bosta drevi znana še finalista evropske lige. Ob 21. uri bo Roma gostila Manchester United, Arsenal pa Villarreal.



Dvoboj Arsenala in Villarreala, ki ga bodo sodili slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem, je še povsem odprt, saj so Španci prvo tekmo dobili z 2:1. Obračun Rome in Uniteda pa je bržčas že odločen, rdeči vragi so namreč na svojem Old Traffordu pred enim tednom prišli do zmage s kar 6:2.



United je na poti do polfinala izločil Real Sociedad, Milan in Granado, Roma je preskočila Brago, Šahtar Donjeck in Ajax, Villarreal je ugnal Salzburg, Dinamo Kijev in Dinamo Zagreb, Arsenal pa Benfico, Olympiakos in praško Slavio.



Finale bo 26. maja v Gdansku.

