Udinese vse večji specialist za neodločene rezultate

Nogometaši Udineseja so v 25. kolu italijanske lige gostili Cagliari in igrali 1:1, kar je njihov že 14. neodločen izid v sezoni. Udinese, pri katerem še vedno ni bilo poškodovanega Jake Bijola, začel pa je Sandi Lovrić in igral do 83. minute, je proti Cagliariju povedel že v 14. minuti, ko je zadel Jordan Zemura. Toda predzadnja ekipa lige je do točke prišla po zaslugi gola Gianluce Gateana v 44. minuti.

Pred tem je Bologna potrdila dobro formo in z 2:1 v gosteh premagala Lazio, potem ko je Joshua Zirkzee odločilni gol dosegel v 78. minuti. Empoli pa je igral neodločeno 1:1 s Fiorentino, M'Baye Niang je točko domačim prinesel z bele pike v 56. minuti. Že v petek je Torino z 2:0 premagal Lecce, vodilni Inter pa s 4:0 Salernitano. V soboto je Napoli igral 1:1 z Genoo, Juventus 2:2 v Veroni, Atalanta pa je s 3:0 odpravila Sassuolo.

Na lestvici ima Inter 63 točk, Juventus ob tekmi več jih ima 54, Milan 52, po 45 pa jih imata Atalanta in Bologna. Udinese je 15. s 23 točkami.