Udinese znova brez uspeha

Nogometaši Udineseja v italijanski ligi še naprej ostajajo pri vsega dveh zmagah. V 22. kolu so gostovali v Bergamu pri Atalanti, ki je zmagala z 2:0.

Videmčani, pri katerih je Sandi Lovrić igral do 80. minute, Jake Bijola (poškodba) in Davida Pejičića pa ni bilo v ekipi, so že po prvem polčasu zaostajali z 0:2, potem ko sta za domače zadela Aleksej Mirančuk in Gianluca Scamacca, obakrat je podal Charles De Ketelaere.