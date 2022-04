Uefa in Čeferin zadela v polno, spremljamo odličen zaključek sezone

V nadaljevanju preberite:

Preberite komentar Primoža Glihe po prvih tekmah polfinala lige prvakov v Liverpoolu in Manchestru ter potezah, s katerimi je Evropska nogometna zveza (Uefa) naredila nogomet še bolj spektakularen.

»Želim izpostaviti podrobnost: ko napadalec igra na tako visoki ravni in v takšni formi kot trenutno Karim Benzema, je lažje tudi soigralcem. Benzema vleče ekipo, kot sta to nekoč počela Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, sebi pa dviguje samozavest. Nase veže najmanj po dva igralca nasprotne ekipe. Vinicius je zabil drugi gol Reala zavoljo »avtoceste«, ki mu jo je odprl Benzema, ki je vezal nase polovico Cityjeve obrambe.

Spremljamo fantastičen vrhunec sezone – podobno je namreč tudi v evropski in konferenčni ligi. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je imel prav, ko je napovedal, da bodo vsa tri klubska tekmovanja zanimiva za navijače. Poglejte si le dvoboj med Romo in Leicestrom – vzdušje pred dvobojem je (bilo) takšno, kot bi šlo za polfinale lige prvakov!« je prepričan Gliha.