Uefa je naročila neodvisno preiskavo o dogodkih v Parizu

Evropska nogometna zveza (Uefa) je naročila neodvisno preiskavo glede dogajanja pred sobotnim finalom lige prvakov v Parizu. »Uefa je naročila neodvisno poročilo o dogodkih okoli finala lige prvakov v Parizu v soboto, 28. maja. Celovit pregled bo preučil odločanje, odgovornost in vedenje vseh vpletenih strani, vključenih v izvedbo finala,« se je glasila izjava za javnost krovnega evropskega nogometnega organa, ki se je znašel na udaru kritik javnosti po sobotnem kaosu pred pariškim stadionom.

Preiskavo bo vodil poslanec portugalskega parlamenta

Pregled bo opravil Tiago Brandao Rodrigues, poslanec portugalskega parlamenta in nekdanji član ustanovnega odbora Svetovne protidopinške agencije. »Dokaze bomo zbirali na obeh straneh, ugotovitve neodvisnega poročila pa objavili, ko bo postopek zaključen. Nato bo Uefa presodila o naslednjih korakih,« so še zapisali v izjavi za javnost. Uefa je sobotni kaos pri vstopu na štadion Stade de France v Parizu za finale lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom (0:1) v prvem odzivu pojasnila z velikim številom navijačev brez veljavnih vstopnic.

Francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera in notranji minister Gerald Darmanin. FOTO: Thomas Coex/AFP

Francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera je za kaos okoli lige prvakov okrivila predvsem angleške navijače. Od 30.000 do 40.000 ljudi je želelo na Stade de France brez ali s ponarejenimi vstopnicami, kar je bil povod v varnostne težave, je poročala AFP. Francoska policija je sporočila, da je aretirala 105 oseb, 238 je bilo v neredih lažje poškodovanih.

Tudi britanski minister za šport Nigel Huddleston je prek Twitterja pozval k preiskavi dogodkov. »Zelo smo zaskrbljeni zaradi vznemirljivih prizorov sinoči okoli Stade de Francea in sodelovali bomo z ustreznimi organi, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo in zakaj.«

Razlog v množični, industrijski in organizirani goljufiji

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je kaos na finalu lige prvakov pripisal »množični, industrijski in organizirani goljufiji s ponarejenimi vstopnicami«. Po drugi strani pa so predstavniki uradnega Londona izrazili izjemno veliko razočaranje nad ravnanjem, ki so ga bili s strani francoske policije deležni angleški navijači v Parizu.

Španski navijači so rajali skupaj z nogometaši Reala. FOTO: Javier Soriano/AFP

Finale lige prvakov se je sicer začel z več kot polurno zamudo. Organizatorji so sprva na semaforju kot razlog za zamudo navedli varnostne razloge, nato pa je bilo rečeno, da gre za prepozen prihod navijačev.